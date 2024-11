Reggina: il voto di Brocchi alla squadra amaranto ed un giudizio sulle richieste di Inzaghi

Amici da una vita, compagno di tante vittorie al Milan. Cristian Brocchi ha parlato di Pippo Inzaghi a Gazzetta del Sud: “Contro il Sudtirol per quanto fatto in campo, la Reggina non meritava di uscire, gli altoatesini si sono difesi e hanno colpito con un gol un pò fortunoso quando la partita sembrava ormai indirizzata verso i supplementari. La stagione di Inzaghi merita però un nove pieno, non dimentichiamo che l’obiettivo era quello della salvezza eppure la squadra ha chiuso al secondo posto il girone d’andata. Al ritorno purtroppo ci sono stati dei problemi anche fuori dal campo che hanno influito sul rendimento dei calciatori, ma credo che Pippo abbia dimostrato di essere in grado di gestire anche certe situazioni.

I giocatori amaranto e Inzaghi

I giocatori? Mi piace molto Canotto, conosco Contini per averlo allenato a Vicenza e un plauso va ovviamente ai giovani Fabbian e Pierozzi. Inzaghi è uno che partecipa per vincere, lo fa da quando era giocatore e segnava gol a raffica. La Reggina è un club che merita palcoscenici importanti e Pippo fa bene a chiedere alla società di alzare l’asticella, sarebbe bello se gli amaranto conquistassero la promozione con lui in panchina“.