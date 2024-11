Reggina: la situazione contrattuale dell’organico. E poi la questione Inzaghi

Senza quegli interrogativi posti dal tecnico Inzaghi, a partire da oggi in casa Reggina si sarebbe già parlato di futuro. Rimanendo sempre in attesa del passaggio più importante che è quello dell’omologa e dopo qualche giorno di meritata pausa, tutti i componenti lo staff tecnico e la società, avrebbero fatto ragionamenti sulla costruzione della nuova squadra. Ed invece, nonostante un contratto in scadenza nel 2025, l’allenatore amaranto ha chiaramente detto un attimo dopo il finale di stagione, che sarà opportuno discutere con la proprietà sulle ambizioni e gli obiettivi da raggiungere. Ragionamento che ci può stare, ma non è tutto rispetto invece a rapporti che con il passare dei mesi si sono modificati, evidenziando crepe significative ed è proprio questo il primo aspetto da discutere. Ad oggi, Pippo Inzaghi a prescindere dagli obiettivi, sembrerebbe più vicino alla separazione piuttosto che il contrario. Si spera che la questione venga risolta quanto prima, anche per iniziare a lavorare su un organico che ha una discreta base, ma tra fine prestiti, scadenze e possibili cessioni, sarebbe decisamente da irrobustire.

La situazione contrattuale dei calciatori amaranto

Contratti in scadenza 2023: Menez, Cionek

Contratti in scadenza 2024: Aglietti, Crisetig, Liotti, Loiacono, Galabinov, Majer, Obi, Ricci, Terranova

Rientrano dai prestiti con scadenza contrattuale 2024: Ejjaki, Franco, Gavioli, Montalto, Santander

Contratti in scadenza 2025: Bouah, Camporese, Canotto, Cicerelli, Colombi, Di Chiara, Gagliolo, Lombardi, Rivas

Rientra dal prestito con scadenza contrattuale 2025: Giraudo

Tornano alle società di appartenenza per fine prestito: Bondo, Contini, Fabbian, Gori, Hernani, Pierozzi, Strelec