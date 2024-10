Reggina, Brunetti: ‘La scelta di Amoruso non mi ha sorpreso. Ad oggi nessuna proposta ufficiale’

Vi abbiamo già raccontato nel pomeriggio di ieri della comunicazione effettuata dall’ex attaccante della Reggina Nicola Amoruso, riguardo la scelta di non partecipare alla manifestazione di interesse per iniziare un percorso nuovo partendo dalla serie D. Ne ha parlato in trasmissione su Rtv il sindaco f.f. Paolo Brunetti: “Prima del comunicato ho ricevuto la telefonata di Nick Amoruso rispetto alla decisione presa con i suoi soci. C’è stata in precedenza una videochiamata in cui il suo gruppo ha chiesto informazioni approfondite con una discussione che è stata molto serena e nella quale erano venuti fuori dei dubbi che non erano stati fugati. Devo dire che non mi ha sorpreso questa loro scelta. Cosa si chiede ai partecipanti? Solidità economica, la validità del progetto che verrà presentato e l’insindacabile decisione che prenderà l’amministrazione rispetto alla presentazione delle domande. I tempi sono ristrettissimi e le difficoltà ci saranno per tutti quelli che intendono avanzare una proposta per una serie di condizioni. La quota a fondo perduto, il costo dell’iscrizione, la costruzione della squadra con tanti giocatori di categoria già impegnati e quindi si dovrà andare su quelli svincolati. Ad oggi non ho ricevuto ancora una proposta ufficiale, mi sono confrontato con tantissimi gruppi“.