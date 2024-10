Reggina: arriva una buona notizia per mister Toscano

Con la Reggina in testa alla classifica ormai è entusiasmo puro e grandissima partecipazione. Oltre ai numeri che si registrano al Granillo, la tifoseria è tornata a mobilitarsi in gran numero anche in trasferta, tanto da “impressionare” il presidente del Potenza Caiata, il quale proprio ieri ha rilasciato una dichiarazione con riferimento al settore ospiti già gremito con cinque giorni anticipo.

E nella giornata di oggi arriva un’altra buona notizia per Mimmo Toscano che è quella del ritorno in gruppo di Davide Bertoncini, il difensore con un rendimento altissimo nelle prime giornate di campionato, tanto da far preoccupare ed anche molto i tifosi, nel momento in cui, da quella trasferta di Terni, sono iniziati i suoi guai fisici. Sette partite consecutive fuori con quei problemi personali riferiti dalla società che ne hanno allungato i tempi di rientro. Chiaramente non potrà essere nelle migliori condizioni fisiche e c’è da aggiungere che il bravo Blondett fino al momento lo ha sostituito in maniera eccellente.

A Potenza probabilmente Bertoncini sarà insieme ai compagni ma non giocherà titolare, rimane però la buona notizia del suo rientro. Dopo aver scontato due turni di squalifica, rientra anche Sounas.