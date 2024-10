Reggina a caccia del record stagionale di pubblico. File al Granillo (FOTO)

In attesa della presentazione ufficiale del nuovo Direttore Generale Andrea Gianni, prosegue la prevendita dei biglietti per il match che si giocherà sabato pomeriggio tra la Reggina e la Casertana.

La società punta ad abbattere il record di presenze stabilito nel derby con il Catanzaro ed in qualche modo potrebbero esserci anche i presupposti per farlo. La squadra è reduce dalla vittoria sul campo della Cavese, è lanciata verso la conquista dei play off, è un sabato che anticipa le festività pasquali con tanti reggini che rientrano in città e che vivono fuori.

Dalla foto scattata dai colleghi di Radio Gamma No Stop, si può notare come numerosi sono i tifosi che due giorni prima dell’incontro stanno affollando le scalinate del Granillo per l’acquisto del biglietto.

