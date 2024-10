Reggina, batti la Casertana ed è fatta. Calendario ricco di scontri diretti

Il match di sabato pomeriggio è fondamentale. Sarà un finale incandescente per tutti

La Reggina ha vinto a Cava e la Cavese nel recupero di ieri ha battuto a domicilio la Viterbese. I tre punti conquistati dalla squadra amaranto assumono così un valore ancor più significativo verso quella che è la rincorsa ai play off. Una lotta serrata che coinvolge più formazioni e che probabilmente si deciderà nel rush finale.

La Reggina ha quasi la certezza che battendo la Casertana sabato pomeriggio, un posto lo avrebbe assicurato e volendo dare uno sguardo al calendario, ci si accorge che l’eventuale filotto di successi, quindi con il seguito a Vibo ed il match già vinto con il Matera, potrebbe addirittura regalare una posizione in griglia ancor più interessante.

Ovviamente è assai complicato in questo momento fare qualsiasi tipo di calcolo, anche perchè, come ha ribadito con forza mister Cevoli, oggi l’obiettivo primario rimane quello di entrarci nei play off, il resto si vedrà.

Nel frattempo già da ieri la società ha dato il via alla prevendita con l’obiettivo di superare anche il record di spettatori della stagione stabilito in occasione del derby con il Catanzaro.

