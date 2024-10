Reggina: come affrontare il Cagliari? Basta leggere le dichiarazioni di Pavoletti

"La gara con la Reggina? Sarà difficile come tutte le partite"

Fino ad oggi la Reggina ha sempre creato gioco e tante occasioni da rete, nonostante in occasione delle ultime due uscite sia Pecchia che Castori hanno lavorato soprattutto sul blocco delle nostre corsie esterne. Il riversarsi spesso nella metà campo avversaria con tanti uomini, ha portato a subìre delle reti decisamente evitabili come il primo a Parma ed in serie quelli contro il Perugia. Adesso le squadre assumono atteggiamenti più accorti, gli spazi si riducono ed essendo diventati pesanti anche i singoli punti da conquistare, c’è maggiore prudenza.

Dopo la sconfitta contro l’Ascoli, l’attaccante Pavoletti, autore del gol poi rivelatosi inutile, ha spiegato il perchè nonostante la qualità e la forza del suo Cagliari, si stiano incontrando tante difficoltà ed è anche su queste considerazioni che la Reggina potrebbe lavorare per preparare l’incontro: “La gara con la Reggina? Sarà difficile come tutte le partite. Questo è un campionato livellato dove il Cagliari viene temuto, rispettato e aspettato facendo densità e quindi bisogna essere bravi a creare e sfruttare gli spazi”.