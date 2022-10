Reggina: momento di difficoltà, necessità di sostegno e calore

Sin dal suo arrivo, mister Inzaghi ha sempre sottolineato l'importanza dei tifosi, il loro sostegno e l'affetto che lui stesso ricevuto in quel primo giorno in riferimento all'accoglienza che gli è stata riservata all'aeroporto di Reggio Calabria. E nei momenti di maggiore esaltazione con la squadra prima in classifica, ha sempre mantenuto un profilo basso, invitando i tifosi ad essere sempre accanto ai calciatori, soprattutto nei momenti di difficoltà che sarebbero arrivati. Sembrava la classica frase di circostanza ed invece da conoscitore della categoria e soprattutto del percorso del suo gruppo, immaginava che prima o poi si poteva avvertire un calo che, purtroppo, è arrivato.

Almeno sul piano dei risultati con la Reggina sconfitta tre volte nelle ultime quattro partite, quella con il Perugia decisamente inattesa. La classifica rimane buona, c'è piuttosto la preoccupazione di un possibile calo combaciante con un calendario molto complicato. Ed allora anche per questo martedi la società ha aperto i cancelli del S. Agata per consentire l'accesso ai tifosi e la loro presenza in questa circostanza risulta più importante che mai. I calciatori hanno bisogno di sentire vicinanza e calore, così come è stato al termine della gara persa contro il perugia, con il coro riservato dalla Curva Sud a tutti gli amaranto. E' il momento di rialzare la testa, appuntamento fissato alle 16,30 al centro sportivo.