Reggina, Inzaghi: ‘Le scadenze federali non ci preoccupano. C’è entusiasmo’

Vigilia del match tra la Reggina ed il Cagliari, gara fondamentale per il finale di questa stagione per entrambe le squadre. Gli amaranto provano ad interrompere un periodo caratterizzato da troppi risultati negativi. La presentazione dell’incontro affidata a mister Inzaghi: “L’intervista di Cardona ha chiarito la posizione della Reggina, siamo convinti di aver fatto le cose perbene, siamo nel giusto, nessun condizionamento. Tornando al campo, senza giocare abbiamo mantenuto quasi tutto inalterato ed ora speriamo sia stato un bene riposare, è stata fatta una bella settimana. Sono stato insieme al patron Saladini, il presidente Cardona, il signor Ferraro ed il Ds Taibi, c’è una bella armonia e sono contento oggi ci siano anche i tifosi, questo è un qualcosa di unico. C’è grande entusiasmo, queste dieci sfide possono regalarci un sogno importante”.

“Il Cagliari? E’ una squadra come il Parma dalle grandi tradizioni, siamo alla pari con loro con una gara ancora recuperare. Il destino è nelle nostre mani e questo è un grande vantaggio. Sono contento di affrontare squadre così, paradossalmente è più facile giocare contro formazioni così e sarò curioso di vederci di fronte a quelle che inizialmente venivano indicate come corazzate ed ora siamo fianco a fianco. La risposta della squadra? Saremo all’altezza. Cionek sarà fuori per squalifica, Ricci non ancora recuperato. Menez può fare il falso nove ma anche l’esterno, dipende dalle partite che si vanno a giocare, ho ancora dei dubbi, l’unica certezza è che Menez giocherà. Per noi questo campionato è un apprendistato, dobbiamo gettare le basi per la prossima stagione, siamo sereni, riparte in questo finale un nuovo mini torneo, daremo il massimo e poi vedremo dove si arriverà. Ranieri è fonte di ispirazione per noi giovani allenatori, mai una parola fuori posto, grande stile. E’ sempre un piacere incontrare colleghi come lui”.