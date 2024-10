Reggina-Cagliari: ad un passo dall’obiettivo. Il dato attuale degli spettatori

Un bellissimo pomeriggio vissuto al centro sportivo S. Agata per quello che il tecnico Inzaghi ha definito “un momento unico“. I tifosi della Reggina, circa 500, hanno incontrato i calciatori amaranto pirma dell’inizio della seduta di allenamento. Cori di sostegno ed incoraggiamento per una compagine in difficoltà ma ancora ben collocata in classifica ed in grado di poter guadagnare una posizione interessante all’interno della griglia play off. Grandissima la risposta anche in prevendita con 14.902 spettatori che si registrano ad ora tra biglietti acquistati ed abbonati. Il dato curioso è che ne mancano circa 100 per fare sold out in Curva Sud, gli stessi che porterebbero la cifra complessiva a 15.000 presenze. E’ possibile si superi il record stagionale di Reggina-Bari con 15675 spettatori, di cui circa 1000 provenienti dal capoluogo pugliese.

fonte foto: Reggina1914