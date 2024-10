Reggina-Cagliari: la probabile formazione amaranto. Inzaghi con il vero nove?

Cercasi partita della svolta. Non è ammissibile un altro passo falso

Lo diciamo da tempo e si spera questa sia la volta buona. La Reggina in questo girone di ritorno è alla ricerca della svolta avendo sommato un numero importante di sconfitte e rallentato la sua corsa nella parte alta della classifica. Non è ammissibile un altro passo falso soprattutto davanti al proprio pubblico che per l’occasione sarà numeroso a sostegno di Majer e compagni, anche se l’avversario è di quelli che preoccupano. Mister Inzaghi ha il solito dubbio che riguarda il reparto offensivo, ma anche stavolta dovrebbe giocarsela con l’attaccante di ruolo, visto il rendimento di Menez da esterno.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Colombi, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto (Rivas), Strelec, Menez. All. Inzaghi