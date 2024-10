Reggina: quattro calciatori in attesa di capire. E poi Rosseti

In queste prime due giornate di campionato più la gara di Coppa Italia, il tecnico Pergolizzi ha alternato diversi dei suoi calciatori, con alcuni addirittura fatti rimbalzare nel giro di una settimana dal campo alla tribuna e viceversa. C’è chi parla di confusione, chi di squadra in fase di sperimentazione, chi di una fase di preparazione prolungata che si spera possa completarsi in breve tempo.

In mezzo a scelte che hanno coinvolto quasi tutto l’organico, c’è un gruppetto di giocatori che oggi sembra fuori da quelle che sono le idee del tecnico. Due sono arrivati nella primissima parte della sessione di questo calciomercato e svolto per intero la preparazione insieme a tutte le amichevoli, Laaribi e Malara. Il primo ha visto il campo nella seconda frazione del match di Coppa Italia contro la Vibonese, poi nulla. Per il secondo neanche una panchina, tre tribune in altrettanti incontri come Pedalino. E poi Provazza, grande protagonista nella seconda parte dello scorso campionato e adesso mai chiamato in causa.

Siamo ancora alle prime battute e quindi il tempo a disposizione per nuove valutazioni c’è. Resta da capire quale è in questo momento il pensiero dei calciatori attualmente fuori dal progetto e se gli stessi dialogando con Pergolizzi intravedano possibilità di un loro utilizzo in futuro. Ricordando sempre che fa ancora parte di questo organico Rosseti, l’eterno infortunato, atteso nelle prossime settimane.