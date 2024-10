Reggina: si riparte aspettando i tre calciatori annunciati da Taibi

Dopo il riposo a cavallo di Ferragosto concesso dal tecnico Mimmo Toscano, la Reggina è pronta a ripartire. Per l’inizio del campionato ci sarà ancora da aspettare, visto che il via è stato fissato per il prossimo 26 settembre, mentre per il via ufficiale del calciomercato, la data è quella del primo di settembre.

Nel frattempo il Ds Taibi ha chiuso una serie di operazioni ed altre sono in dirittura d’arrivo. Ha parlato di tre calciatori che dovrebbero essere annunciati tra oggi e domani. Il primo in ordine di tempo è Lorenzo Peli, giovane promettente di proprietà dell’Atalanta e questo come referenza potrebbe già bastare. A ruota dovrebbe seguirlo Lorenzo Crisetig, per il quale la Reggina ha dovuto pazientare parecchio prima di assicurarselo. Giocatore che ha una ampia conoscenza del calcio italiano e che in una categoria come la serie B potrebbe davvero fare la differenza in mezzo al campo.

Il terzo? Tutte le strade portano a Charpentier. L’attaccante ha firmato per il Genoa con la Reggina che, rispetto ad una nutrita concorrenza, dovrebbe avere il vantaggio di essere in cima alla lista. Vedremo in settimana se sarà davvero così.

In questi giorni si dovrebbe sbloccare anche qualche trattativa in uscita.