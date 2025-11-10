City Now

Calciomercato Reggina: ufficiale Sartore. La formula del contratto

Come anticipato nei giorni scorsi, arriva un nuovo esterno offensivo per Torrisi

10 Novembre 2025 - 16:25 | Comunicato Stampa

sartore reggina

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Francisco Sartore Dos Santos Perez, che si lega al club fino al termine della stagione.

Esterno d’attacco, brasiliano classe 1995, è cresciuto nella “Primavera A” del Genoa con cui ha preso parte anche a diverse edizioni del Viareggio Cup.

Nelle successive stagioni gioca in Lega Pro, totalizzando circa 250 presenze con le maglie di MantovaLuccheseMateraAlessandriaBisceglieTurrisFiorenzuola e Renate.

Nelle ultime due stagioni, ha indossato la maglia del Trapani in Serie D, vincendo coppa e campionato. Nella stagione attuale, ha collezionato 9 presenze con il Gela fornendo 2 assist. Indosserà la maglia n. 95.

