Minacce a Gratteri, Falcomatà: ‘Lo Stato non si fa intimidire dall’arroganza mafiosa’

"Conosciamo bene il coraggio, il sacrificio e l'altissimo senso del dovere che hanno sempre caratterizzato l'attività di Nicola Gratteri, fin dai lunghi anni passati in prima linea nella nostra Calabria contro la 'ndrangheta", le parole di Falcomatà

“Esprimo la mia più totale e incondizionata solidarietà, a livello personale e istituzionale, al Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, destinatario di minacce di morte vili e inaccettabili.” Lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale Giuseppe Falcomatà.



“Le agghiaccianti parole intercettate in carcere nei confronti di un servitore dello Stato come Nicola Gratteri sono un attacco frontale ed un’offesa a tutte le istituzioni democratiche, alla giustizia e tutti i cittadini onesti.

Conosciamo bene il coraggio, il sacrificio e l’altissimo senso del dovere che hanno sempre caratterizzato l’attività di Nicola Gratteri, fin dai lunghi anni passati in prima linea nella nostra Calabria contro la ‘ndrangheta.

Il suo impegno incessante a Napoli continua a colpire le consorterie criminali, ma questo rappresenta solo l’ennesima conferma della bontà e dell’incisività del suo operato.

A Nicola Gratteri – conclude Falcomatà – va l’abbraccio dell’intera comunità calabrese e la rassicurazione assoluta che le istituzioni e la parte sana della società civile sono saldamente al suo fianco. Non è e non sarà mai solo in questa fondamentale battaglia di civiltà, legalità e giustizia.”