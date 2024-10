Reggina: il calciomercato è lungo, Pergolizzi evita i proclami, i tifosi fremono

Tra pochi giorni sarà ritiro. La Reggina avvierà la preparazione alla prossima stagione, quella in cui tutti si aspettano un grande campionato e il salto di categoria. Da una parte i tifosi che pretendono il ritorno nel professionismo dopo l’ultimo anno vissuto come quello di transizione, dall’altra il tecnico Pergolizzi che sa di essere stato scelto per lo stesso obiettivo ma anche intende mettere da parte i proclami e lavorare in maniera silenziosa e possibilmente tutti uniti.

Lui che conosce bene questi campionati, è consapevole delle difficoltà che si andranno a incontrare e le insidie che si nascondono. Lui che comunque sa anche come si vince e lo ha dimostrato con i fatti.

Un girone che dovrebbe presentarsi diverso rispetto a quello scorso quindi con maggiore equilibrio e diverse compagini pronte a battagliare per la conquista del vertice. Anche se andando a guardare quanto sta accadendo in questa fase di calciomercato, la sensazione è che il Siracusa possa recitare il ruolo della grande protagonista, avendo confermato i giocatori migliori e acquistato elementi anche di categoria superiore. E non sarebbe finita qui.

La Reggina si sta muovendo a piccoli passi, proprio per il tipo di politica impostata dalla società e pienamente sposata dal tecnico, cioè quella di individuare in maniera ragionata gli obiettivi e non spendere giusto per il gusto di accontentare la piazza. Calciatori funzionali e utili alla causa, con la priorità che viene data allo spessore umano, la dedizione al lavoro e al sacrificio, poi tutto il resto.

Ad oggi sono tre i calciatori annunciati: Barranco, Laaribi e Malara, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche il difensore Bonacchi. La piazza, che ha risposto al momento in maniera fiacca alla prima fase della campagna abbonamenti, attende il grande nome soprattutto per l’attacco. Vedremo se sarà accontentata.