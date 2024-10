Reggina: il riepilogo del calciomercato amaranto raccontato dal Ds Taibi

Si è chiusa la prima sessione di calciomercato e per la Reggina c’è stato davvero un grande lavoro sia per quello che riguarda le entrate come anche le uscite. A conclusione delle operazioni, è stato intervistato il Ds Taibi, ai microfoni di Videotouring: “Mi sento di ringraziare pubblicamento il patron Saladini per avermi dato la possibilità di agire liberamente su questo mercato e quindi consentirci di raggiungere obiettivi importanti. Su Hernani ci lavoravamo da tempo, non era una operazione semplice perchè in atto c’era una disputa tra le due società Genoa e Parma, una volta risolta ci siamo catapultati e abbiamo chiuso la trattativa. E’ un calciatore che piace moltissimo. Bouah è un giocatore di spinta, ha forza e gamba, siamo andati diretti su un calciatore che potesse aggiungersi a Pierozzi in quel ruolo”.

Il mercato delle uscite

“Abbiamo fatto un mercato importante così come voleva la società. Siamo riusciti a centrare anche tutte le operazioni in uscita e questo per me è motivo di grande orgoglio. Ci è voluta pazienza, sono stati sistemati tutti. Con Laribi si è fatta la rescissione dopo che lo stesso ha rifiutato diversi trasferimenti in C. Praszelik ci piaceva molto ma rappresentava una alternativa ad Hernani nel caso in cui quest’ultimo non fosse arrivato”.

La sfida con il Palermo