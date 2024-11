Reggina: serve una decisione netta su alcuni elementi dell’organico

Si parla di rosa ampia dall’inizio della stagione e in tante circostanze ha rappresentato anche un problema soprattutto nelle scelte e di conseguenza nella gestione. L’ex tecnico Pergolizzi è stato costretto a lasciare in tribuna qualcosa come circa nove calciatori a partita, uno in più uno in meno con malumori diffusi ed esclusioni in alcune circostanze eccellenti.

Leggi anche

“Probleami” che Trocini ha avuto solo per una partita, visto che in occasione del match contro la Vibonese sono stati quattro i calciatori fermatisi per infortunio e quindi indisponibili per la gara successiva. Ovviamente, nel momento in cui tutti torneranno a pieno regime, l’organico sarà nuovamente corposo.

Leggi anche

A tale proposito e con il mercato riservato ai dilettanti alle porte, è necessario fare chiarezza su alcune posizioni incerte come per esempio quella di Ingegneri. Il difensore non ha praticamente mai trovato spazio con Pergolizzi, stesso dicasi nelle due gare di campionato con il tecnico nuovo. Se si pensa non si possa fare affidamento su di lui, si cerchino delle soluzioni per liberarsene in modo da intervenire sul mercato e quindi dare la possibilità all’allenatore di avere una alternativa ai titolari attuali.

Il discorso vale anche per Rosseti, pur comprendendo che sarà molto difficile trovare all’attaccante una nuova collocazione, vista la sua lunghissima assenza dai campi da gioco. Sicuramente serve un attaccante con altre caratteristiche. Dall’Oglio è ancora fuori per infortunio. Trocini dice di averlo trovato carico e motivato, ma anche per il centrocampista vale il discorso fatto per gli altri due. O dentro il progetto con convinzione, oppure una decisione netta che porti alla separazione.

Infine Ba, che dopo un inizio scoppiettante è uscito di scena in seguito all’espulsione rimediata con l’Acireale. Rendimento incostante e la richiesta alla società di andare via, un recupero dopo un confronto con la società apparso forzato e un’ultima prestazione da dimenticare. Da decidere il da farsi su tutti.

A questa squadra servono elementi in grado di rinforzarla in ogni reparto, ma è impensabile che questo accada senza che vi siano delle uscite.