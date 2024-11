Reggina: il programma degli allenamenti settimanali. Due giorni a porte chiuse

“AS Reggina 1914 comunica il programma degli allenamenti da martedì 26 a sabato 30 novembre:

Martedì 26/11: ore 14.30 Centro Sportivo Sant’Agata

Mercoledì 27/11: doppia seduta ore 10.30 e 14.30 Centro Sportivo Sant’Agata

Giovedì 28/11: ore 10.30 Campo Sportivo Campo Calabro

Venerdì 29/11: Centro Sportivo Sant’Agata a porte chiuse

Sabato 30/11: Centro Sportivo Sant’Agata a porte chiuse”.

Leggi anche

Nel frattempo, con l’inizio della nuova settimana che porterà alla sfida con la Nissa, mister Trocini attende notizie dall’infermeria. Il tecnico ha già anticipato che ci sarà il sicuro recupero di Salandria e spera anche in una accelerazione di Cham (difficile), ritenuto troppo importante per fisicità, corsa, dinamicità e soprattutto del capitano Barillà. Dopo l’intervento al polso e la gara saltata con il Pompei, ci si sta adoperando per l’applicazione di un tutore che gli consenta di allenarsi e scendere in campo.