Reggina: calciomercato, allenatore e campagna abbonamenti. I segnali della società

E’ stata una settimana produttiva. Dalla società sono arrivate diverse comunicazioni che in qualche modo hanno tranquillizzato i tifosi, preoccupati nei giorni scorsi del lungo silenzio.

Il primo colpo la Reggina lo ha voluto assestare assicurandosi l’attaccante. A disposizione di mister Pergolizzi ci sarà Bruno Barranco, argentino, uno di quelli abituati a fare gol in queste categorie che si spera possa dare seguito anche con la maglia amaranto a questa sua caratteristica. Perchè insieme alle tantissime difficoltà della passata stagione, è stata evidente l’assenza di un bomber vero, capace di risolvere in partite complicate.

Da quelle che sono le indiscrezioni, non dovrebbe essere l’unico acquisto per il reparto offensivo. Il mercato offre molto e in queste categorie spesso la differenza viene fatta dalla qualità economica della proposta. Ma la Reggina deve anche risolvere un problema non di poco conto rappresentato dalla presenza in organico di Rosseti. Sull’ex Siena si era puntato moltissimo nello scorso campionato, poi tra infortuni e la lunga squalifica, il calciatore si è rivelato una vera delusione. Oggi il rischio serio è che si faccia grande fatica a liberarsi del suo contratto.

Parlavamo di produttività in questi ultimi giorni trascorsi. E si, perchè insieme all’annuncio dell’attaccante, è stata comunicata anche la data di presentazione del tecnico Pergolizzi. L’appuntamento è fissato per martedi 9 luglio e la scelta della location è assai significativa. Sarà Palazzo San Giorgio a ospitare la conferenza stampa e nella stessa giornata sono attese le comunicazioni del nuovo organigramma societario insieme al prolungamento della proroga per il centro sportivo S. Agata.

Sul fronte mercato ci troviamo a ripetere quanto già detto. Nuovi obiettivi a parte, dovremmo esserci per gli annunci di Malara e Laaribi (prossima settimana), mentre in chiusura è la trattativa per il difensore Bonacchi.

E sempre a proposito di annunci, ufficializzata anche la nuova campagna abbonamenti.