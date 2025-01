Reggina: il Dg Praticò sul mercato degli attaccanti e su Curiale

I passaggi su Rajkovic, Rosseti e l'interessamento per Costantino

Intervento del DG della Reggina Giuseppe Praticò su radio Febea. Tra i tanti argomenti toccati c’è anche quello che riguarda il calciomercato: “L’attaccante bravo lo abbiamo preso in estate ed è Barranco, poi si possono incontrare difficoltà sul campo. Anche Curiale é stato un ottimo acquisto, ci ha dato una buona mano fino al momento mentre sul nuovo attaccante ci stiamo lavorando, sappiamo che ci manca ma sappiamo pure che il mercato di gennaio é abbastanza complesso. E comunque non è scontato che se prendi l’attaccante vinci sicuro il campionato.

Rajkovic si è fatto male dopo il primo allenamento, ha subito uno stiramento ed è stato fuori per tanto tempo. Rosseti non è un bomber, ha dimostrato di essere un calciatore importante, si sta allenando benissimo ed è a disposizione del mister. Abbiamo preso quattro prime punte per un solo posto, abbiamo anche Ragusa che sta facendo un grandissimo campionato”.

Le voci su Curiale

“Curiale ha un contratto sino al 30 giugno 2025 ed é un ragazzo splendido. Ha dato il suo contributo importante fino al momento e lo darà fino al termine della stagione. Certo, poi tutto può succedere rispetto a quelle che sono le dinamiche di mercato. Costantino? Stiamo seguendo tanti profili per l’attacco. Ribadisco, la società sta lavorando sull’attaccante, ma non dobbiamo prenderne uno tanto per prendere.