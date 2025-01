Calciomercato: la Reggina insiste per il difensore Cadili, ma bisogna superare due ostacoli

Due obiettivi da centrare in questa sessione di calciomercato: un difensore e un attaccante. La Reggina ha già individuato i profili di entrambi ma le trattative non sono semplici. Vi abbiamo già raccontato della situazione riguardante il difensore del Sorrento, sul quale si è fiondata anche la Nocerina. I dirigenti amaranto avevano praticamente l’accordo su tutto con il calciatore, con la società campana che ne concedeva il prestito fino alla conclusione di questa stagione.

Nel frattempo sul difensore ci sono stati degli inserimenti, con il Sorrento che ha modificato i termini della trattativa dichiarando di volerlo liberare in maniera definitiva. Dov’è l’ostacolo? Il contratto del giocatore in scadenza nel 2026, al quale ovviamente lo stesso Cadili non vuole rinunciare. Dopo un primo allontanamento, le parti sono tornate a discuterne per arrivare ad una soluzione (non semplice) ma la Reggina si sta anche guardando intorno. La Nocerina, come detto, è l’altra società fortemente interessata al calciatore.