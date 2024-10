Calciomercato Reggina: quel passaggio del Ds Taibi che dice tutto sulla filosofia societaria

La Reggina ha sondato il terreno in questa prima fase di calciomercato, ci ha provato con l’obiettivo di arrivare a quelle che sin dall’inizio sono state ritenute delle priorità: portiere ed attaccante. Partendo da un principio che sia il presidente Cardona, come il patron Saladini hanno sempre ribadito, nessun investimento folle e rispetto verso l’attuale gruppo. E c’è un passaggio assai significativo del Ds Taibi nell’intervista pubblicata dai canali ufficiali del club, che traccia in maniera chiara linee ed obiettivi:

“Il mercato di gennaio è difficile e solitamente serve a riparare gli errori fatti in estate. La nostra squadra sta facendo cose importanti, noi non vogliamo fare danni. Piuttosto portare avanti la sostenibilità del club e soprattutto io devo essere oculato nelle scelte, i tifosi hanno il diritto di sognare e noi daremo sempre il massimo. Sul mercato si sentono dei nomi che per quello che ci riguarda hanno dei prezzi fuori dalla nostra portata ed io non metterò mai in difficoltà questa società. Se si può intervenire bene, altrimenti restiamo come siamo. I nostri attaccanti si stanno riprendendo dagli infortuni e per sostituirli non sarà semplice e non è detto che eventuali nuovi arrivi possano fare meglio di quelli che abbiamo. Non mi farò ingolosire, devo tutelare la società ed il gruppo”.