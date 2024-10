Calciomercato Reggina: è il giorno del portiere Contini

Ultima apparizione con la maglia della Sampdoria in Coppa Italia, blucerchiati eliminati dalla Fiorentina, e per Contini si prepara il trasferimento alla Reggina. Dopo una serie di sondaggi, quella dell’ex Vicenza è stata individuata come la soluzione migliore per irrobustire la batterie dei portieri. Sarà lui ad affiancare Colombi che, comunque, per la sfida alla Spal, scenderà in campo nell’undici iniziale. Nikita Contini è atteso in città nella giornata di oggi, si attende il comunicato ufficiale della società.

