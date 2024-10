Calciomercato Reggina: parla il Ds Taibi e traccia le linee guida tra voci ed obiettivi

La Reggina traccia una linea chiara e definita su questo calciomercato. La spiega attraverso una dichiarazione pubblicata sui canali ufficiali del club il Ds Taibi.

La filosofia del mercato amaranto

“Il nostro è un progetto triennale, da quando è subentrata questa società abbiamo intrapreso questa strada che con grande senso di responsabilità percorriamo, rispettando i canoni soprattutto economici e far si che questa squadra possa proseguire il suo cammino. I risultati vanno al di là delle più rosee aspettative, bisogna dare merito allo staff, all’allenatore assolutamente eccezionali ed un gruppo importante che va rispettato. La classifica ci sta dando risultati significativi, è giusto che i tifosi sognino e noi dobbiamo crederci, con la consapevolezza che ci sono tante squadre costruite per vincere il campionato. Il nostro progetto, ripeto, è triennale, siamo avanti in questo senso rispetto alla tabella ma dobbiamo proseguire con umiltà e senso di responsabilità.

Il mercato di gennaio è difficile e solitamente ripara gli errori fatti, la squadra sta facendo cose importanti, noi non vogliamo fare danni. Piuttosto portare avanti la sostenibilità del club e soprattutto io devo essere oculato nelle scelte, i tifosi devono sognare perchè noi daremo il massimo. Sul mercato si sentono dei nomi che per quello che ci riguarda hanno dei prezzi fuori dalla nostra portata ed io non metterò mai in difficoltà questa società. Se si può intervenire bene, altrimenti restiamo come siamo. I nostri attaccanti si stanno riprendendo dagli infortuni e per sostituirli non sarà semplice e non è detto che eventuali nuovi arrivi possano fare meglio dei nostri. Non mi farò ingolosire, devo tutelare la società ed il gruppo. Abbiamo individuato un paio di situazioni che stiamo portando avanti, per il portiere è quasi fatta, e non comportano nulla rispetto alla sostenibilità del club. Continuiamo a sostenere il gruppo e lo staff, andiamo avanti, pronti a tutto e sono sicuro che faremo un buon campionato”.