Reggina: il simpatico spot di Pippo Inzaghi che invita i tifosi ad abbonarsi

Sta spingendo moltissimo la società. Pur senza mai averlo dichiarato in maniera pubblica è evidente che c’è un obiettivo da raggiungere per quello che riguarda il numero di abbonati che ha da poco superato le 3000 tessere. Lo slogan dominante è “solo se non vuoi“, ed a questa campagna si è prestato anche il tecnico Inzaghi che, nello spot presente sulla pagina facebook ufficiale della società, interpella prima Crisetig, poi Cionek, ancora Gori ed alla fine si rivolge ad un tifoso: “E tu che ha sempre sostenuto la Reggina, solo se non vuoi quest’anno non vieni allo stadio con noi. Mi raccomando, vi aspettiamo al Granillo. Forza Reggina“.

Leggi anche