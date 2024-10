Reggina: 30 giornate di campionato. I numeri impressionanti degli amaranto

Fermo, tutto fermo. E c’è grande incertezza sui tempi di rientro. Il Coronavirus sta devastando il mondo intero, l’Italia, al momento, è il paese più colpito e giorno dopo giorno diventano sempre più drastiche le misure adottate per fermare il contagio.

La serie C ha giocato la sua ultima giornata domenica 8 marzo con la Reggina impegnata sul campo del Picerno e vittoriosa per 2-0. Trenta le giornate fin qui disputate, otto quelle mancanti. Gli amaranto guidano saldamente la classifica del campionato con 69 punti e nove di vantaggio sul Bari in seconda posizione.

E’ stata la stagione dei record e dei grandi numeri come per esempio le nove vittorie consecutive in casa, stoppate dalla sconfitta interna contro il Francavilla. Gli undici successi di fila che hanno portato Denis e compagni alla fine del girone di andata ad essere definiti mostruosi. Una lunghissima imbattibilità durata un intero girone, poi lo stop in quel di Cava contro la formazione locale (3-0).

Oggi la Reggina è la compagine che ha vinto di più, 21 volte. Insieme al Bari ha il miglior attacco del campionato con 54 reti all’attivo, la migliore difesa con 19 gol subiti ed una coppia di attaccanti con 26 realizzazioni in due tra Corazza (14) e Denis (12).