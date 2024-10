A poche ore da Spal-Reggina, il presidente Cardona su Inzaghi, DG e DS, i tifosi

A poche ore dall’esordio stagionale in campionato della Reggina, le dichiarazioni si Gazzetta del Sud del presidente Marcello Cardona: “Il nostro obiettivo è quello di vedere giocare bene la Reggina e così sarà. Sono emozionato per essere tornato a casa, la mia è stata una scelta di legalità e trasparenza. Io e il mio patron abbiamo tracciato una strada che intendiamo perseguire: correttezza, lealtà, professionalità, lavoro e sacrificio saranno i principi dai quali non ci allontaneremo. Non intendiamo illudere nessuno, non saranno fatte promesse roboanti, dico soltanto che si cercherà di mettere il massimo impegno per portare il club sempre più in alto e costruire qualcosa di duraturo. Saladini ha avuto il coraggio di rilevare una società che aveva non pochi problemi finanziari. Se a Reggio si parla ancora di calcio. il merito è solo ed esclusivamente suo”.

La partita con la Spal

“Ho visto i ragazzi motivati, la Spal è forte ma noi non siamo da meno ed in panchina abbiamo un fuoriclasse come Pippo Inzaghi, il nostro valore aggiunto. Fuori dalla panchina è una persona semplice dalle grandi qualità morali, preziosi anche i suoi collaboratori, persone squisite”.

L’organigramma della società ed i tifosi