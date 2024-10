Reggina-Casertana, pioggia di squalifiche. Che stangata per Basile

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 SETTEMBRE 2018 TUTTO E AMMENDA € 1.500.00 per Basile (coordinatore area tecnica Reggina) “perché al termine del primo tempo di gara, avvicinava l’arbitro e gli rivolgeva gravi e reiterate frasi offensive; rientrato negli spogliatoi si dirigeva con veemenza e fare minaccioso verso lo spogliatoio della terna arbitrale nel quale pretendeva di entrare con arroganza impeditovi dall’opposizione fisica di un’assistente arbitrale; nonostante ciò non desisteva e spingeva con veemenza il predetto assistente arbitrale facendolo indietreggiare di circa un metro; solo il pronto intervento di altri dirigenti metteva fine a tale aggressivo comportamento (r.A.A., panchina aggiuntiva)”.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 APRILE 2018 E AMMENDA € 500.00 per Praticò Pietro (responsabile arbitri Reggina) “perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata (panchina aggiuntiva)”.

Zuddas Valerio (preparatore atletico Reggina) “perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata”.

Tre giornate di stop più ammenda di 500 euro: Di Fiore (preparatore portieri Casertana) “perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata”.

Greco Marco (preparatore atletico Casertana) “perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata (panchina aggiuntiva)”.

Roselli Carmelo (pre. portieri Reggina) “perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata panchina aggiuntiva)”.

Pezzullo Carmelo (mass. Casertana) “perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata (panchina aggiuntiva)”.

Lisi Domenico (massaggiatore Reggina) “perché al termine del primo tempo di gara, assumeva un comportamento offensivo, provocatorio e minaccioso nei confronti dei componenti della panchina aggiuntiva della squadra avversaria, contribuendo a generare un principio di rissa prontamente sedata (panchina aggiuntiva)”.

Una giornata di stop: D’Angelo (allenatore Casertana)