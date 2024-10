Reggina-Casertana: inizia la prevendita

La Reggina 1914 comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Casertana prevista per sabato 20 aprile alle ore 14.30

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato a REGGIO CALABRIA presso

– SISAL MATCH POINT CATONA

Via Nazionale Catona 177 Tel. 0965/304888 Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15 alle 20.30 – Sabato e Domenica apertura dalle ore 9.00 alle 20.30 (No Stop)

– TABACCHERIA BAGNATO DOMENICA

Via Stadio a Monte, 25 – RC tel. 0965/ 51324. Aperto Lun-Sab: 07.00/13.30 15.00/20.30 Dom: 08.00/13.00

– EASYTRAVEL

corso Vittorio Emanuele II, 89 Bagnara Calabra, Tel 371 3279655. Apertura Lun-Sab: 09.00/20.00 Dom: chiuso

– BART CAFE’

corso Garibaldi, 325 Reggio Calabria TEL:+39 0965 332908 ORARI:Lun-Dom: 00.00/24.00

– BCENTERS

via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria

Lun: 14.30/20.15 Mar-Ven: 09.30/12.40 15.00/20.15 Sab-Dom: 09.30/20.15

– STADIO “ORESTE GRANILLO”

Giovedì 18 e venerdì 19- dalle 8:30 alle 20:00

– BAR PUTORTI’

(via sbarre inferiori, 2 angolo via Vico Furnari Tel. 0965/53239)

SABATO 20 aprile dalle 8:00/ alle 4:30

– GOLD BET

Viale Aldo Moro, 99 Reggio Calabria

– GOLD BET

Via Amm. Curzon, 10 Villa San Giovanni

– TREKS

Viale Larussa, 87 Villa San Giovanni

Leggi anche

Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando

Prezzi di vendita

Curva Sud € 5

Tribuna Est € 3

Tribuna Ovest € 10

PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50

PROMOZIONI

* Biglietto omaggio per tutti gli abbonati. Per usufruire del biglietto di cortesia, bisognerà recarsi presso l’Area Ospitality dello Stadio “Oreste Granillo” in possesso della tessera acquistata durante la campagna abbonamenti ed esibendo il documento dell’intestatario, il biglietto sarà prontamente consegnato.

* La Reggina ancora una volta permetterà agli under 18 e Over 70 di accedere gratuitamente in Tribuna Est. Tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa, dovranno recarsi presso la biglietteria della Reggina muniti di documento d’identità per il ritiro del tagliando di accesso allo stadio. Per gli under 14 il biglietto omaggio sarà rilasciato solo ed esclusivamente se accompagnato dall’acquisto di un biglietto adulto.

Sul portale vivaticket.it sarà possibile acquistare il biglietto on line

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi è libera. Il titolo d’accesso allo stadio non è cedibile. Il costo del biglietto è di euro 5 più prevendita ed è possibile acquistarlo nel circuito Vivaticket. La prevendita si chiude alle ore 19 del 19 aprile. Vietata la vendita in altri settore dello stadio