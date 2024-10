Reggina-Casertana: amaranto in vantaggio con il solito Corazza

Mister Toscano aveva messo tutti in guardia ed in effetti i primi quarantacinque minuti di Reggina-Casertana sono stato complicati per la squadra amaranto. Possesso palla quasi totale ma la difficoltà di superare un muro di nove uomini schierati spesso dietro la linea della palla ad impedire possibilità di gioco. Dopo una lunga insistenza, però, è arrivato il gol del solito Corazza (raggiunta quota 12), sempre puntuale e pronto in area di rigore, a raccogliere un pallone e collocarlo di destro alle spalle di Crispino.