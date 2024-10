Reggina – Catanzaro, apre la prevendita. Fila al Granillo

File di tifosi per accaparrarsi il biglietto per una delle partite più sentite della stagione.

Sale la “febbre” in vista del derby calabrese fra Reggina e Catanzaro previsto questa domenica 3 Febbraio alle ore 14e30 allo stadio Granillo di Reggio Calabria.

Dopo l’ok da parte del GOS si è aperta ufficialmente la prevendita. La Reggina di Luca Gallo chiama e i tifosi rispondono, si contano già a centinaia nei vari punti prevendita.

Si preannucnia un Granillo ricco di tifosi, sciarpe e bandiere. L’atmosfera è euforica e a coronare l’evento ci sarà la coreografia organizzata in Curva Sud, non resta che attendere per vedere una delle partite più attese della stagione.