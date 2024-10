Reggina-Catanzaro, DS Battaglia: ‘E’ il vero derby di Calabria’

Reggino, tifoso della Reggina, fino a qualche anno addietro direttore sportivo della Vibonese. Marcello Battaglia oggi è consigliere nazionale dell’ADISE, l’associazione dei DS e segue con particolare attenzione l’intero movimento calcistico, ovviamente con un occhio di riguardo rispetto a quanto sta accadendo a Reggio Calabria, dopo l’arrivo del presidente Luca Gallo:

“Reggio è stata sempre così. Si era perso l’entusiasmo ed ora si è ripartiti, davvero una cosa bellissima per tutti. Una soddisfazione che va coniugata ai risultati.

Sono stati presi dei calciatori importanti, direi da Reggina. Per Taibi è stata una cosa positiva avere tutta questa disponibilità economica, ma anche un aumento di responsabilità, visto che la proprietà ha come obiettivo la promozione in serie B attraverso i play off.

Non è semplice, ci si scontra sempre con quella che viene ritenuta una lotteria, ci sono tante altre squadre forti. Qualora non dovesse arrivare subito, non se ne dovrà fare un dramma e vista la stipula dei nuovi contratti, si avrà una base più che solida per la prossima stagione. Ma ovviamente tutti facciamo il tifo affinchè la promozione arrivi quest’anno.

Reggina-Catanzaro sarà una partita bellissima. I giallorossi sono forti, soprattutto nel reparto offensivo completi e con l’arrivo di Bianchimano ancora di più. La Reggina, oltre alla qualità del proprio organico avrà il dodicesimo e forse il tredicesimo uomo in campo, visti i numeri che si stanno registrando.

In tutto questi spero in una giornata di festa per lo sport calabrese. Battaglia agonistica in campo e pubblico che dovrà incitare i propri beniamini e fare da magnifica cornice, perchè questo è il vero derby di Calabria“.