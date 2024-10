Reggina-Catanzaro, come Gallo ha caricato la squadra: “Siate degli eroi per i tifosi”

Ogni maledetta domenica. Il presidente amaranto Luca Gallo veste quasi i panni di Al Pacino nel film di Oliver Stone, datato 1999.

Con un discorso di incitamento alla squadra, parlando di uomini ed eroi, il massimo dirigente ha incoraggiato i giocatori alla vigilia del derby con il Catanzaro, poi deciso da Corazza.

“Oggi a vedere lo stadio così vuoto, con questo silenzio, fa quasi paura. Ma domani non sarà così, ci saranno le urla dei tifosi a sostenervi.

Cosa dire prima di una partita così, sono gare dove si vede la differenza tra un uomo e un eroe. Quale è la differenza? Facile, l’uomo che in difesa salva tutto quando ormai la palla sta per entrare, chi rincorre l’avversario e gli prende la palla.

Il centrocampista che lotta e ci mette il cuore, strappando la palla agli avversari. L’attaccante che segna e gonfia la rete, facendo esplodere tutti i tifosi. Questi sono gli eroi.

Ognuno di voi domani si potrà trasformare in un eroe e far restare la partita nella memoria di tutti. Ci sono cose che vanno al di là dei soldi, di tutto, che possono diventare qualcosa di importante. Sono sicuro che farete una grande partita, la Reggina è forte, la più forte di tutte per me. Onorate la maglia, forza Reggina”, la conclusione di Gallo.