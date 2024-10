Reggina-Catanzaro, sarà pieno il settore dei tifosi giallorossi?

Se è vero che a Reggio si vive un momento di straordinario entusiasmo, a Catanzaro il clima non è da meno. Gli ultimi risultati, compresa la vittoria in trasferta sul campo del Catania in Coppa Italia, ha ulteriormente dato la spinta ai tifosi giallorossi per arrivare più carichi che mai alla partita sempre molto sentita con la Reggina. Ci sono quasi 1200 biglietti a loro disposizione e da quello che trapela tutti potrebbero essere acquistati. Di seguito il comunicato della Reggina sulla prevendita del settore ospiti:

“La Reggina 1914 comunica che è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e il Catanzaro prevista per domenica 3 febbraio alle ore 14.30

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato presso le ricevitorie Vivaticket.

La vendita dei tagliandi è libera, il titolo non è cedibile e non è necessaria la tessera del tifoso. Il costo del biglietto è di euro 8 più diritti di prevendita. Per i sostenitori del Catanzaro, la prevendita si chiude alle ore 19 del 2 febbraio”.