Reggina, è febbre amaranto. File al Granillo, in 10 mila con il Catanzaro?

Il derby tra Reggina e Catanzaro, per la cornice che offrirà lo stadio Granillo, sarà una cartolina che vale la serie B

Non sarà una partita di serie C. Il derby tra Reggina e Catanzaro, per la cornice che offrirà lo stadio Granillo, sarà una cartolina che vale la serie B.

Procede a gonfie vele la prevendita per il derby con i giallorossi, in programma domenica alle 14.30. Il dato ufficiale, a meno di 48 ore dal fischio d’inizio, racconta di 2 mila biglietti staccati, ai quali si vanno ad aggiungere i circa 3 mila abbonati.

Considerato che tutti i punti vendita vedono code di tifosi amaranto ad acquistare il tagliando (in particolare allo stadio Granillo) si può tranquillamente pensare che saranno almeno 7 mila i tifosi presenti allo stadio domenica.

Se tra sabato e domenica la prevendita continuerà a ritmo serrato con il consueto ‘picco’ a poche ore dal fischio d’inizio, si potrà sensibilmente avvicinare quota 10 mila. Uno stadio da serie B, per una squadra (e una città) che dopo aver ritrovato l’entusiasmo vogliono ritrovare palcoscenici a loro più adatti.