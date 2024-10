Reggina – Cavese, la voce dei tifosi amaranto: “Bene tutti i giocatori, Reginaldo stratosferico”

La voce dei tifosi amaranto, che si arrabbiamo, scalpitano, godono per la Reggina. Il sono 5-1 inflitto alla Cavese commentato a caldo dopo il match.

Questa settimana ai microfoni di CityNow Sport:

Aldo Taglieri (Medico delle giovanili Reggina)

“Credo di aver visto la più bella Reggina degli ultimi 4-5 anni, 90 minuti attaccando, senza mai tirare la gamba indietro, Reginaldo a 36 anni ha fatto il diavolo a quattro, tutti hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ed ancora manca Denis, oltre a De Francesco e De Rose, ci sono tutti i presupposti per fare un campionato di altissimo livello e “mi limito” a dire ciò”.

Tonino Quattrone (Multiservice 5D)

“Tutto bello, un Reginaldo ineccepibile, tutti eccezionali, tutti grande cuore, Salandria, Bellomo, mister Toscano ha dato un’impronta netta, ha gestito benissimo i cambi, se fosse sempre così saremmo già primi in classifica”.

Don Giovanni Zampaglione (Parroco di Marina di San Lorenzo)

Agatino Cuttone (Allenatore di calcio)

“Ottima Reggina, non c’è stata partita per la Cavese, al di là dei valori specifici degli amaranto che non è quello reale, il tasso tecnico migliorerà ulteriormente con l’ingresso di Denis”.