Reggina – Cavese, la voce dei giornalisti amaranto: “Evidente l’impronta di Mister Toscano”

La rubrica dedicata alle partite in casa della Reggina. Grande entusiasmo attorno l’undici di Mimmo Toscano che con un roboante 5-1 surclassa la Cavese, al Granillo davanti ad uno straordinario pubblico. Gli addetti ai lavori si sono dimostrati entusiasti ed hanno apprezzato il gioco degli amaranto.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Eva Giumbo (giornalista di ReggioTV)

“Oggi abbiamo visto un Reginaldo-show, tutti hanno dato comunque dato il massimo, costruzione, tiri, sembra tutto troppo perfetto, non vedevamo ciò da molto. La mano del Mister è fondamentale, lavorare con giocatori di questo livello è ancora più agevole, i ragazzi sono magnifici, giocano a tutto campo a testa alta e Toscano li sa valorizzare”.

Franco Pellicanò (Presidente USSI Calabria)

Valerio Chinè (giornalista sportivo della Gazzetta del Sud)

“Sin dalle prime battute è parsa evidente la differenza tra le due squadre, che probabilmente si coniuga con una diversità di obiettivi tra quelle che sono le ambizioni della Reggina e quelle che saranno della Cavese. Nonostante le assenze, gli amaranto hanno dimostrato di avere un gioco ben definito votato all’attacco ed alla costruzione senza accontentarsi del vantaggio e questo è il primo segreto per puntare in alto, tante buone individualità, ma allo stesso tempo una squadra a cui piace giocare insieme e che non perde tempo nel passarsi la palla”.