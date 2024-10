Reggina, Toscano: ‘Contenti della vittoria, ma adesso testa al Bisceglie’

Di seguito le dichiarazioni del tecnico amaranto, Mimmo Toscano, in sala stampa nel post Reggina-Cavese, terminata sul punteggio di 5-1.

“Potevamo fare meglio in qualcosa. Sul 3-0 non dovevamo abbassare l’intensità del gioco. Erano momenti da gestire meglio, dovevamo far correre loro e non viceversa. E’ il terzo rigore che concediamo, ed è una cosa che mi fa preoccupare. Nel secondo tempo chi è entrato ha fatto bene. Non era facile affrontare la Cavese, non lasciamoci distrarre dal 5-1. Dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo fatto, ma da domani dobbiamo pensare al Bisceglie. La tensione e l’intensità non si può mollare.”

“Dobbiamo arrivare a giocare ad alta intensità. Se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo sacrificarci. Abbiamo un grande organico ed i cinque cambi ci aiuteranno a farlo.”

“Siamo cresciuti dal punto di vista qualitativo rispetto a Francavilla. Sia per il campo che per l’avversario abbiamo subito qualcosa. L’attenuante ci può stare. Abbiamo subito davvero poco, siamo stati qualche volta in leggera difficoltà.”

“Nel pre partita ho detto che non tutto il gruppo è livellato allo stesso modo dati gli arrivi non in contemporanea. Il reparto difensivo è quello che forse ha più intesa. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento.”

“Abbiamo una squadra con due giocatori per ruolo di livello. Ad oggi trovo 20 calciatori pronti a giocare dall’inizio.”