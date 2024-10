Reggina: a centrocampo si guadagnano centimetri e qualità. Il dettaglio

Si attendono solamente le ufficializzazioni, ma due delle cinque operazioni anticipate da Taibi per quello che riguarda il completamento dell’organico sono state già fatte. Una Reggina più robusta e strutturata quella che viene consegnata al tecnico Mimmo Toscano, così come la categoria richiede. ma non solo fisico e muscoli, anche qualità soprattutto in mezzo al campo dove al già presente Crisetig, un metro e ottantatre centimetri, si stanno per aggiungere anche Folorunsho e Faty.

Il primo conosciuto in modo particolare in serie C, dove ha disputato due grandi stagioni e gol esteticamente apprezzabili con la maglia della Virtus Francavilla. Per lui grande fisicità, sviluppata in 185 centimetri, doti aeree già messe in evidenza in sia fase offensiva che difensiva e potentissima conclusione dalla distanza.

Poi Faty, il cui curriculum parla da solo, vantando tra i professionisti tantissime presenze in giro per l’Europa. I centimetri per lui sono 192. La cosa incredibile è che nonostante la notevole altezza, mette in evidenza giocate di ottima qualità tecnica, oltre ovviamente ad una grande abilità sul gioco aereo. Non scherza neppure chi in organico come Crisetig già c’è e parliamo di Nicolò Bianchi che tutti i tifosi della Reggina conoscono, con i suoi 184 centimetri. Simpaticamente diciamo che ad abbassare la media c’è il capitano della passata stagione Francesco De Rose alto un metro e settanta circa.