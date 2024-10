Reggina, cessione quote. La situazione esposta dal socio di minoranza Comandè

Sembrava dovesse avviarsi sin da subito il processo di completamento per quello che riguarda l’acquisizione di tutte le quote ed invece tra il presidente Gallo ed i soci di minoranza, ancora nessun incontro ufficiale per definirne il passaggio. Domenico Comandè, ospite di Momenti Amaranto, trasmissione in onda su Video Touring, ne ha parlato: “In realtà nessuna novità fino al momento. Il primo incontro lo abbiamo avuto con il DG Vincenzo Iiriti il quale ci ha manifestato l’intenzione della società che è quello di acquisire il 100% delle quote.

Il discorso non ha più avuto un seguito anche se in effetti ci si era dati una idea di appuntamento per la fine di marzo, ma questo non rappresenta assolutamente un problema. Per quello che mi riguarda e posso parlare anche per conto di Fortunato Martino, siamo disponibilissimi alla cessione, lo abbiamo detto all’avvocato Iiriti ma anche al presidente Gallo.

Sicuramente in questo momento la società sta risolvendo problematiche più importanti ed è giusto che sia così. Incontrerò Iiriti in questi giorni ma per altre vicende, non è stato fissato un appuntamento per la cessione delle quote”.

