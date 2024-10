Reggina, Cevoli: ‘Amichevole di lusso. Auguro al Catania la serie B’

Pochi giorni ancora e finalmente sarà campionato. In attesa dei calendari e quindi conoscere la squadra avversaria all’esordio, la Reggina scende in campo per una amichevole di una certa rilevanza. Questo il punto di vista di Cevoli:

“E’ una amichevole di lusso, colgo l’occasione per ringraziare il Catania dell’invito. Per noi sarà un test molto importante perché ci dà modo di avvicinarci al campionato disputando una partita di livello, sperando di fare una buona gara e augurando al Catania di essere ripescato in serie B”.