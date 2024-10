Reggina, Cevoli ‘Campagna acquisti importante. La difesa da completare’

Pochi giorni ancora prima del ritiro precampionato con mister Cevoli che si ritroverà un gruppo non ancora al completo ma molto vicino alla sua definizione. Lavora senza soste il Ds Taibi e negli ultimi giorni sono stati davvero tanti i confronti con trattative già ufficializzate ed altre che potrebbero arrivare nelle prossime ore. “Una campagna acquisti davvero importante”, esordisce così mister Cevoli intervistato da Gazzetta del Sud, “credo tanto nel lavoro ed in quello che si sta facendo, si può mettere su una buona squadra.

La Reggina dovrà essere un mix di gioventù e saggezza. Ungaro l’ho suggerito io, ha qualità adatte per dare certezze ai compagni. Mi piace il 4-3-3, ma lavoreremo per essere pronti su più moduli come il 3-4-3 o il 4-3-2-1, tutti i calciatori che abbiamo preso sono adatti per questi tipi di gioco.

C’è da migliorare ogni reparto ancora, ma in questo momento la difesa è il settore che necessita di maggiore attenzione”.