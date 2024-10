Reggina, Cevoli: “Costretti ad andare ancora fuori ma diamo il massimo”

Miser Cevoli prima del match di domani al “L.Razza” di Vibo Valentina ha dichiarato quanto segue: “La Juve Stabia si affronta come le altre partite, le motivazioni si trovano da sole, abbiamo fatto una settimana giusta, dobbiamo quantificare ciò che abbiamo ben svolto, loro vengono da 6 vittorie su 6 partite.

In merito alla partita lontana dallo stadio “O.Granillo” l’allenatore non ha dubbi: “Siamo costretti ad andare fuori casa, il calore della nostra gente ci dà un grande vantaggio. Ciò ci penalizza ma allo stesso tempo dobbiamo ottenere il massimo. Tutti a disposizione tranne Maritato, due tre acciaccati che speriamo in un giorno e mezzo di recuperare.”