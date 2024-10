Reggina: Cevoli torna alla difesa a tre. La probabile formazione

La Reggina dovrebbe tornare alla difesa a tre, quella che a mister Cevoli ha dato la possibilità di trovare continuità di risultati e la zona play off. Ci sono delle defezioni ed allora il tecnico proverà a mandare in campo, così come lui stesso ha sottolineato, gli uomini migliori dal punto di vista fisico e mentale. L’eventuale non totale disponibilità di Baclet potrebbe portare ad una soluzione offensiva senza riferimenti e con Bellomo più avanzato, questa la probabile formazione:

REGGINA: Confente; Conson, Gasparetto, Solini; Kirwan, Zibert, De Falco, Marino, Sandomenico; Bellomo, Strambelli.

