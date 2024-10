Reggina, Roberto Cevoli fissa la quota play off

L’obiettivo primario è fare la corsa su se stessi. Questo il credo da adesso e fino al termine della stagione regolare per la Reggina, partita dopo partita, con la volontà ferma di conquistare almeno la decima posizione. Nessun tipo di calcolo preciso per evitare distrazioni, anche se il tecnico Cevoli in conferenza stampa si è sbilanciato riguardo la quota da raggiungere per arrivare ai play off:

Leggi anche

“Credo che non si debba perdere essendo i prossimi tre scontri diretti, ma probabilmente non è necessario vincerle tutte, visto che l’ultima l’abbiamo con il Matera. A 48 ci si va dentro, sicuro e se la Viterbese vincesse la Coppa Italia, entrerebbe in gioco anche l’undicesima. Pensiamo ad una gara alla volta. la più importante ritengo sia quella con la Cavese, soprattutto per l’aspetto psicologico”.

Leggi anche