Reggina, Cevoli: “Dimentichiamo Trapani. Col Bisceglie serve pazienza”

Prima casalinga per la Reggina, impegnata sabato al Granillo contro il Bisceglie. Le parole di mister Cevoli in conferenza stampa: “Netta sconfitta di Trapani? Credo i ragazzi abbiano patito la tensione dell’esordio, ci siamo fatti 3 gol da soli questo è eclatante. Abbiamo affrontato comunque una squadra forte, con diversi giocatori da serie B. Ormai è andata, non pensiamo più al passato. Ho notato una grande voglia di rivalsa in questi giorni nei giocatori. Bisceglie è una squadra ostica, si difende in 11, sarà molto complicato trovare gli spazi. Servirà tanta pazienza, cercare di allargare le loro maglie e creare superiorità numerica. Soprattutto in difesa il Bisceglie è una squadra molto fisica, non dovremo avere fretta, se forzeremo le soluzioni avremo difficoltà. Ho in mente varie possibilità come undici da schierare, valuterò domani all’ultimo. Preoccupato della difesa? Più della fase difensiva, a Trapani bisogna anche dire che abbiamo subito gol al primo tiro. Non sono preoccupato ma bisogna limitare gli errori. Assenti? Viola, sta meglio ma ancora deve recuperare e lavorare sull’aspetto atletico, Salandria invece è a disposizione. Non ci sarà Zivkov che ha preso una botta al polpaccio, Seminara è il più indicato per sostituirlo”.