Reggina, Cevoli: “Grande reazione, questa è la squadra che voglio vedere”

Le parole del tecnico amaranto dopo il pareggio strappato in dieci sul campo del Potenza: “E’ un punto che ne vale tre. Siamo andati in svantaggio secondo me ingiustamente, la punizione prima del rigore non c’era. La squadra è rimasta sempre in partita, con grande coraggio e determinazione. Siamo rimasti in dieci e in quel momento è venuta fuori ancora di più. Abbiamo sofferto tutti insieme, i ragazzi si sono aiutati, questa è la squadra che voglio vedere. Abbiamo giocato contro una buona squadra, in un ambiente caldo. Nota negativa? I troppi errori gratuiti nel primo tempo, in questo aspetto dobbiamo migliorare. Sandomenico fuori dopo il gol? Mi è dispiaciuto tanto, lui ha reagito benissimo ed è un bel segnale. Questo è un gruppo solido ma nuovo, ha bisogno di tempo per crescere ancora. Si cresce attraverso le sconfitte, ho visto molti progressi rispetto al ko sul campo del Monopoli. Il Granillo ci manca tanto, ringrazio i tifosi che sono venuti qui oggi e ci hanno incitato anche dopo la partita. Peccato per l’occasione di Tulissi, con un pizzico di fortuna avremmo potuto anche vincere…”.