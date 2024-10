Reggina, Cevoli e l’imbarazzo delle scelte. La probabile formazione

Tante soluzioni per la scelta del modulo e dei calciatori da mandare in campo

Con otto attaccanti al seguito, è facile pensare che anche su un campo difficile come quello di Monopoli il tecnico punti soprattutto ad un risultato, la vittoria.

Quella quadratura diventata solida e stabile nelle ultime settimane per quello che riguarda l’assetto difensivo, vede una pedina dello scacchiere assente, vista la squalifica di Solini. Da capire se l’allenatore amaranto deciderà per l’inserimento di Pogliano o preferirà modificare l’atteggiamento tattico.

In mezzo al campo ed in attacco solo imbarazzo nelle scelte, vista l’ampia disponibilità di giocatori a disposizione. Ipotizzare l’undici anti Monopoli non sarà semplice:

REGGINA: Confente; Kirwan, Conson, Pogliano, Redolfi; Zibert, De Falco; Bellomo (Doumbia), Strambelli, Sandomenico; Baclet. All. Cevoli.

Volendo lasciare invariato la coppia di centrali, Cevoli potrebbe riproporre Franchini o Salandria sulla corsia di sinistra ed accentrare Redolfi.

Leggi anche

Leggi anche