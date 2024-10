Reggina, Cevoli: “Meglio di così era impossibile. Tre settimane fa…”

Vittoria, play-off e settimo posto. Domenica perfetta per gli amaranto, Cevoli in tre settimane ha riportato la Reggina sui livelli di inizio stagione. Le parole del tecnico amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“Bisogna fare i complimenti a tutti, alla squadra e al mio staff che ha sofferto in quei due mesi. Oggi siamo stati bravi, la squadra ha trovato il primo gol in maniera fortunosa e poi ha trovato il radoppio. La Vibonese non ci ha regalato niente, le motivazioni nostre hanno fatto la differenza. Grazie a tutti, ai tanti tifosi che sono venuti qui a sostenerci. Abbiamo fatto il massimo, più di così era impossibile. Adesso è il momento di festeggiare, abbiamo ottenuto un grande risultato, fino a 3 settimane fa non lo sperava nessuno. Da giovedi ripartiremo per preparare al meglio i play-off”.